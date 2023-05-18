Власти США допускают вероятность того, что российско-украинская война превратится в замороженный конфликт на десятилетия по примеру ситуации с разделенной Кореей. В таком случае Украина не вернет все свои территории, но получит долгосрочные связи с США и НАТО в сфере безопасности.

Об этом пишет Politico по итогам бесед с источниками в Вашингтоне.

По данным журналистов, в Белом доме уже проходили предварительные обсуждения возможных конфигураций линии разграничения, которую Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не должны быть официальными границами, как это произошло в Корее после завершения Корейской войны в 1953 году.

"Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. Это также становится все более вероятным на фоне растущего в администрации чувства того, что предстоящее украинское контрнаступление не нанесет России смертельный удар", – пишет Politico.

Отмечается, что замороженный конфликт по "корейскому сценарию" может стать политически приемлемым результатом для США и других стран-партнеров Украины, поскольку позволит снизить расходы на поддержку Киева. Взамен Украине могут предложить долгосрочные связи с США и НАТО в сфере безопасности.

Напомним, ранее Reuters писало, что война в Украине уже превращается в затяжной конфликт, который продлится "далеко после 2023 года".

А WP описывала перспективы "затяжного конфликта в пользу Путина", если Украина не сможет победить в этом году.