"Слитые" документы разведки США свидетельствуют, что война в Украине превращается в затяжной конфликт, который продлится "далеко после 2023 года".

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, которое проанализировало документы.

В одном из документов от 23 февраля 2023 года под названием "Битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года" говорится о том, что Россия вряд ли сможет захватить регион.

"Российская кампания истощения сил на Донбассе, скорее всего, зайдет в тупик, что будет препятствовать достижению цели Москвы – захватить весь регион в 2023 году", – отмечают авторы разведывательной оценки.

"Эта тактика привела к сокращению российских сил и запасов боеприпасов до уровня, который, при отсутствии непредсказуемого восстановления, может истощить российские подразделения и сорвать военные цели Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года", – указывается в документе.

Также в документах военной разведки США утверждается, что и Россия, и Украина имеют "умеренную" боевую устойчивость – это означает, что обе стороны, вероятно, смогут продолжать воевать еще некоторое время.

Ранее мы подробно рассказывали, что говорится об Украине в "утечках Пентагона".

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.