Администрация Джо Байдена в последние недели сигнализировала европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать F-16 в Украину. Но пока ничего не известно о каких-либо официальных запросах союзников на экспорт.

Об этом пишет CNN со ссылкой на официальных лиц.

Издание указывает, что в последние месяцы украинские чиновники начали "лоббистскую кампанию" по F-16. Их поддерживают некоторые члены Конгресса, которые говорят, что эти истребители могли бы сбивать российские самолеты без необходимости расходовать дорогостоящие боеприпасы Patriot.

Однако источники телеканала в администрации скептически относятся к этому аргументу. "У России есть обширные зенитные системы, которые могут легко сбивать F-16" и "Украина не выполняет много воздушных миссий с уже имеющимися истребителями именно по этой причине".

Официально в Белом доме заявили, что F-16 "не входят в повестку дня" G7, но тема может всплыть в кулуарах саммита. Более вероятно, что этот вопрос станет предметом обсуждения на следующем саммите НАТО в Вильнюсе.

Напомним, вчера New York Times писала, что США не разрешают украинским пилотам тренироваться на истребителях F-16 в Европе.

Также сообщалось, что НАТО уже в июне обсудит поставки Украине западных истребителей.