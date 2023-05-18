Истребители F-16, которые просит Украина, готовы передать Киеву несколько европейских стран, но американские власти США не разрешают обучаться на них украинским пилотам.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, без разрешения США страны Европы могут только ознакомить украинских пилотов с техническим языком и провести тактические уроки применения истребителей. Пробные полеты на них невозможны, пока администрация президента США Джо Байдена это не одобрит.

По словам высокопоставленного американского чиновника, администрация Байдена все еще выступает против поставок Украине собственных F-16. В частности, из-за того, что они стоят очень дорого. В результате на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины.

Вместо этого администрация США собирается сконцентрироваться на поставке других вооружений, пишет газета.

Напомним, недавно Зеленский сообщил о подготовке к созданию "коалиции истребителей" для Украины.

Однако, как сообщалось, министр иностранных дел Нидерландов заявил, что прогресса в передаче Украине истребителей нет.