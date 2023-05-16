Украина рассчитывает получить 40-50 истребителей F-16 от Запада. Это позволит сформировать 3-4 эскадрильи для защиты неба от российских ударов.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак, пишет Politico.

Потребность в самолетах обострилась после того, как РФ стала применять планирующие авиабомбы. По словам Сака, Украине в настоящее время "нечем остановить" несущие такие бомбы российские самолеты.

"Сак сказал, что Зеленский хочет, чтобы боевые самолеты были в центре внимания на саммите G7 в Хиросиме, а затем снова на ежегодном саммите НАТО в Литве в июле", - пишет Politico.

По словам Сака, Зеленский в своем европейском турне получил заверения от партнеров, что вопрос будет поднят.

"Все понимают, что тема созрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о реактивной коалиции - это очень многообещающий признак. Мы понимаем, что наша ПВО не будет полноценной без истребителей F-16", - заявил он.

Напомним, по данным СМИ, правительство Нидерландов проводит переговоры с союзниками о возможности передачи Украине истребителей F-16 - с Данией, Великобританией, некоторыми другими странами в Европе и США.

В то же время, премьер Британии Риши Сунак подтвердил обучение украинских пилотов на F-16, но отрицает планы поставок.

Также в Германии и Франции, куда накануне приезжал Зеленский, также заявили, что пока западные самолёты Украине давать не будут.