Британия пока не планирует передавать Украине истребители F-16, но переговоры Британии с союзниками на эту тему продолжаются.

Об этом заявил премьер Риши Сунак в день визита Владимира Зеленского в Лондон, пишет ВВС.

При этом Сунак подтвердил, что летом украинских пилотов начнут обучать базовым навыкам эксплуатации современных западных самолетов, в том числе и F-16.

Напомним, что в Германии и Франции, куда накануне приезжал Зеленский, также заявили, что пока западные самолёты Украине давать не будут.

Тем временем война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.