В переговорах западных стран о возможной поставке Украине истребителей F-16 и создании "коалиции истребителей" прогресса пока нет.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Мы еще не достигли решения", - сказал Хукстра.

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не располагает военной техникой и возможностями для активного участия в коалиции по поставкам истребителей Украине.

Тем временем в Минобороны Великобритании заявили, что не собираются передавать Украине истребители, а обучение украинских пилотов займёт значительный период времени.

Напомним, идею о "коалиции истребителей" озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время европейского турне.

Он сказал, что Украина создает объединение из государств, которые готовы передать ВСУ современные западные самолеты.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава пока не готова передавать Украине истребители F-16.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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