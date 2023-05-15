В Великобритании отказались предоставлять Украине британские истребители "Тайфун" (Typhoon). Киев принял решение тренировать своих пилотов на американских F-16.

Об этом пишет The Guardian.

Как сказано в материале, во время последней поездки Владимира Зеленского в Великобританию президент обратился к обеим палатам парламента, попросив "крылья для свободы" и призвав Лондон предоставить Украине "Тайфуны" европейского производства.

"Но это требование было отклонено, поскольку было сочтено нецелесообразным, и Украина снова обратилась к F-16", - говорится в статье.

"Планов (отправить военные самолеты в Украину - Ред.) нет. Украинцы приняли решение обучать своих пилотов на самолетах F-16 - вы же знаете, что королевские ВВС их не используют", - сказал пресс-секретарь британского премьера Риши Сунака.

На Дайнинг-стрит добавили, что после предыдущей поездки Зеленского "украинцы ясно дали понять, что хотят использовать F-16".

Газета напомнила, что в феврале Великобритания заявила о намерении начать обучать украинских пилотов по стандартам НАТО, и сегодня на Даунинг-стрит повторили это, сказав, что план состоит в том, чтобы помочь "создать новые украинские ВВС с помощью самолетов F-16 стандарта НАТО".

Великобритания не использует F-16, которые производятся американской оборонной фирмой Lockheed Martin в Южной Каролине. Вместе с Украиной она будет убеждать США выделить Киеву F-16, хотя Вашингтон не раз заявлял, что пока не будет этого делать.

Как мы писали, в феврале министр обороны Великобритании Бен Уоллес исключил отправку британских истребителей Typhoon в Украину в ближайшее время.

На прошлой неделе смы сообщали, что правительство Нидерландов проводит переговоры о возможности передачи Украине истребителей F-16 с союзниками: Данией, Великобританией, некоторыми другими странами в Европе и США.