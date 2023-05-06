Американский истребитель F-16 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета недалеко от военной базы США Осан в Южной Корее.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на командование ВВС США в южнокорейском секторе.

Военные уточнили, что самолет, приписанный к восьмому авиакрылу истребителей, "разбился в сельскохозяйственном районе у авиабазы Осан около 9:45" по местному времени

Самолет упал в сельской местности. Пилоту удалось катапультироваться, вскоре его доставили в больницу. Среди гражданских лиц никто не пострадал, сообщает источник.

Губернатор южнокорейской провинции Кенги-до Ким Дон Энн сообщил в Twitter, что к месту аварии были направлены пожарные службы для тушения вспышки. Он написал, что угрозы вторичного взрыва нет.

На минувшей неделе сухопутные войска США приостановили полеты своей авиации после гибели 12 человек во время двух катастроф вертолетов. Исключение было сделано для полетов, необходимых для выполнения критически важных задач. Приостановка полетов последовала гибели 12 солдат в результате двух столкновений в воздухе во время тренировочных миссий. Оба инцидента расследуются, и нет никаких признаков какой-либо единой закономерности у обоих событий, говорится в заявлении войск.

Мы сообщали, что в США часто падают и военные самолеты. Так, осенью разбился истребитель F-35, однако пилоту удалось катапультироваться.