Военно-морские силы (ВМС) США остановят полеты для оценки ситуации в сфере безопасности после недавних крушений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования воздушных сил ВМС США.

В связи с недавними авиакатастрофами с участием самолетов ВМС США и Корпуса морской пехоты командующий военно-воздушными силами приказал всем неразвернутым авиационным подразделениям ВМС 13 июня провести паузу в целях безопасности, чтобы пересмотреть методы управления рисками и провести тренировки по угрозам и управлением ошибками", - говорится в сообщении пресс-службы командования.

Также в командовании добавили, что развернутые подразделения сделают паузу при первой же возможности.

Напомним, при крушении военного конвертоплана в пустыне Калифорнии погибли пятеро морских пехотинцев США. Военные начали расследование причин катастрофы и опровергли появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что на борту находились ядерные материалы.

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