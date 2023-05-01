Сухопутные войска США в пятницу приостановили полеты своей авиации после гибели 12 человек во время двух крушений вертолетов. Исключение сделали для полетов, необходимых для выполнения критически важных задач.

Об этом сообщает The New York Times.

"Безопасность наших авиаторов является нашим главным приоритетом, и это решение - важный шаг, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное для предотвращения несчастных случаев и защиты нашего личного состава. Во время этого перерыва мы сосредоточимся на протоколах безопасности и обучения, чтобы наши пилоты и экипажи обладали знаниями, навыками и осведомленностью для безопасного выполнения поставленной задачи, - сказал начальник штаба сухопутных войск генерал Джеймс МакКонвилл.

Обучение будет сосредоточено на таких темах, как снижение рисков, техническое обслуживание и планирование полетов, говорится в заявлении войск. Подразделения смогут возобновить полеты после завершения однодневной подготовки, которая может начаться уже в сегодня. Все подразделения должны пройти обучение до 5 мая, а подразделения Национальной гвардии и резерва - до 31 мая.

Приостановка полетов последовала за гибелью 12 солдат в результате двух столкновений в воздухе во время тренировочных миссий. Оба инцидента расследуются, и нет никаких признаков какой-либо единой закономерности у обоих происшествий, говорится в заявлении войск.

В первом инциденте 29 марта два вертолета HH-60 Black Hawk, приписанные к 101-й воздушно-десантной дивизии, столкнулись и разбились в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки. Девять солдат погибли — четверо в одном вертолете и пятеро в другом. Выживших не было.

В минувший четверг два вертолета AH-64 Apache на Аляске, приписанные к 11-й воздушно-десантной дивизии, также столкнулись в полете и разбились. Три члена экипажа погибли, четвертый был ранен.

В военной авиации приостановки полетов - обычное явление после двух или более аварий в течение короткого периода времени. В 2022 году ВМС США приказали сделать аналогичную однодневную паузу во второстепенных полетах после трех авиакатастроф в течение семи дней, в результате которых погибли шесть человек.

В США часто падают и военные самолеты. Так, осенью разбился истребитель F-35, однако пилоту удалось катапультироваться.

А в декабре такой же истребитель рухнул во время испытательного полета в штате Техас на авиабазе Военно-морских сил США Форт-Уэрт.