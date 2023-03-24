В четверг, 23 марта, сошел с рельсов очередной грузовой поезд компании Norfolk Southern. На этот раз авария произошла в Айере, в американском штате Массачусетс.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что с рельсов сошло 10 вагонов. Компания, которой принадлежит поезд, заявила, что они были заполнены мусором. Как сообщили в пожарной части, в поезде не перевозились опасные материалы. В момент схода с рельсов состав был припаркован и не двигался.

Телеканал передает, что инцидент не повлиял на работу пригородных поездов. Пока неизвестно, что стало причиной крушения. Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, Norfolk Southern - это та же компания, чей поезд, наполненный вредными химикатами, сошел с рельсов в Огайо в прошлом месяце, что привело к масштабной техногенной катастрофе.

Ранее мы писали, что 1 марта во Флориде перевернулись пять вагонов, в том числе две цистерны с пропаном. По данным местных властей, никто не пострадал и не произошло разливов опасных веществ.

7 марта после столкновения поезда и грузовика в Кливленде погиб один железнодорожник. 46-летний кондуктор компании Norfolk Southern получил смертельное ранение, когда самосвал, перевозивший известняк, столкнулся с передней левой частью первого вагона поезда.