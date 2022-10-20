В США разбился истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщило 388-е авиационное крыло ВВС США в Twitter-аккаунте.

Это произошло в штате Юта на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома. Пилот катапультировался.

Напомним, в январе текущего года сообщалось, что новейший истребитель F-35C ВМС США рухнул в Южно-Китайское море при попытке сесть на палубу авианосца. Пилот самолета стоимостью около 80 миллионов долларов катапультировался, его спасли. Однако во время инцидента пострадали еще семь моряков.

Кроме того, с этими самолетами уже несколько раз случались проблемы. В 2018 году один такой истребитель потерпел крушение в штате Южная Каролина.

Год спустя оказалось, что F-35C не могут быть развернуты на авианосце "Джеральд Форд".

В ноябре прошлого года F-35 упал в море после взлета при выполнении штатного полета с борта авианосца "Королева Елизавета" (Queen Elizabeth). А в начале января у истребителя, который принадлежит ВВС Южной Кореи, отказали шасси.

Кроме того, на текущей неделе в российском Ейске при взлете разбился военный самолет Су-34. По официальной версии, у него отказали двигатели. Сообщалось о 13 погибших.