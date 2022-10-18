На месте крушения военного самолёта в Ейске (РФ) погибли 13 местных жителей, среди них трое детей.

Об этом пишут российские издания утром во вторник, 18 октября.

Самолёт вчера вечером врезался в многоэтажный дом при взлете, начался мощный пожар. По официальной версии, у него отказали двигатели.

Напомним, по предварительной информации, самолет летел с полным боекомплектом, поэтому на месте крушения произошла серия мощных взрывов. В сети пишут, что лётчик якобы успел катапультироваться. На одном из фото с места катастрофы действительно виден парашют.

Вчера сообщалось, что 27 человек получили ранения. Ещё несколько человек считаются пропавшими без вести.

Мы также писали, что в июне в Калифорнии разбился военный транспортный самолет MV-22 Osprey (используемый для перевозки войск и припасов) морской пехоты США. Пятеро американских военнослужащих погибли.

Также мы сообщали, что в американском городе Брумфилд, штат Колорадо, на частные дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777. Позже стало известно, что несмотря на поломку, воздушное судно благополучно приземлилось.