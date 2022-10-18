В российском Ейске продолжают тушить пожар на месте падения самолета Су-34 на жилой многоэтажный дом.

Кадры борьбы с огнем появились в сети.

Власти сообщают, что внешние очаги возгорания уже потушены.

Между тем число погибших при крушении бомбардировщика увеличилось до шести человек, 27 получили ранения. Ещё несколько человек считаются пропавшими без вести. Об этом пишут российские издания.

"Страна" рассказывала, что самолет упал на жилой дом Ейска вечером 17 октября в районе улицы Западной. Это был Су-34, который потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома.

Позже из доклада катапультировавшихся летчиков стало известно, что причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. А масштабный пожар начался в результате возгорания топлива.

Мы публиковали видео падения военного самолета.