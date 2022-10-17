В сети появилось видео с летчиком, катапультировавшимся из бомбардировщика Су-34, который упал на девятиэтажку 20/1 на Коммунистической улице в Ейске (Краснодарский край РФ).

В видео пилот с парашютом лежит на земле, рядом слышны звуки взрывов. Поначалу журналисты писали, что это взрывался боекомплект самолета, однако очевидцы говорят, что у дома на Коммунистической взрывались припаркованные автомобили.

Подробности о состоянии летчика неизвестны.

Между тем приехавший на место крушения губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил, что пострадавшим оказывают максимальную помощь и продолжают искать тех, кто может находится под завалами.

"А дальше уже будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры и размещать жильцов в новых квартирах, либо строить", - заявил он на месте ЧП.

Пресса пишет о деталях смерти троих жертв трагедии: эти люди разбились насмерть, выпрыгнув с верхних этажей горящей многоэтажки. Всего на данный момент известно о шести погибших.

Тем временем президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации. Он поручил главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.

"Страна" рассказывала, что самолет упал на жилой дом Ейска вечером 17 октября в районе улицы Западной. Это был Су-34, который потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома.

Позже из доклада катапультировавшихся летчиков стало известно, что причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. А масштабный пожар начался из-за возгорания топлива.

Мы публиковали видео падения военного самолета.