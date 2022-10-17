После падения бомбардировщика Су-34 на жилую многоэтажку в Ейске (Краснодарский край) шесть человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, известно уже о четырех погибших и 25 пострадавшем.

Об этом сообщают российские СМИ.

По информации местной прессы, бригады скорой помощи не могут подобраться близко к пострадавшему дому из-за сильного задымления. А соцсети Ейска пишут, что после начала масштабного пожара люди выпрыгивали из окон горящего дома.

По предварительной оценке, в доме разрушены как минимум шесть квартир. Кроме того, сильно повреждены несущие стены многоэтажки.

"Страна" рассказывала, что самолет упал на жилой дом Ейска вечером 17 октября в районе улицы Западной. Это был Су-34, который потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома.

Позже из доклада катапультировавшихся летчиков стало известно, что причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. А масштабный пожар начался из-за возгорания топлива.

Мы публиковали видео падения военного самолета.