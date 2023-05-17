Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава передала Украине почти все свои МиГ-29, но не готова передать истребители F-16.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Рейкьявике на саммите Совета Европы, пишет wPolityce.pl.

"Мы готовы систематически передавать самолеты МиГ-29. Мы инициировали коалицию для военной поддержки Украины, но в тех элементах, которые мы можем себе это позволить", - скащал Дуда.

На прошлой неделе сообщалось, что Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29 из 28 обещанных.

Согласно открытым данным, всего на вооружении Польши находились 32 истребителя МиГ-29.

Напомним, Великобритания договорилась с Нидерландами о работе над созданием международной коалиции с целью закупки истребителей F-16 для Украины.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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