Польша упрощает экспорт дронов в Украину.

Соответствующее решение принято правительством Польши в ответ на просьбу Киева, сообщает Министерство экономики Украины.

По информации ведомства, с 28 апреля экспорт дронов с территории Польши в Украину может производиться на основе общего разрешения, предоставленного министром развития и технологии Польши.

“Вооруженные силы Украины для защиты нашего государства и победы над агрессором крайне нуждаются в БПЛА, как отечественном, так и зарубежном производстве. Правительство Украины со своей стороны упростило импорт БПЛА. Параллельно Украина на всех уровнях работала с нашими партнерами, чтобы соответствующие упрощения были приняты и ими”, - рассказал замминистра экономики Тарас Качка.

Как пояснил Качка, именно в Польше украинские волонтеры закупают основные объемы БПЛА.

По его словам, согласно решению министра развития и технологий Польши общим разрешением для экспорта БПЛА в Украину может воспользоваться любой субъект, имеющий местонахождение на территории Польши.

Это может быть коммерческая или не прибыльная организация или физическое лицо. Введение общего разрешения освобождает от необходимости получения индивидуального разрешения при экспорте каждой партии дронов.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года волонтеры жаловались на проблемы с доставкой в Украину дронов, необходимых военным на передовой.

Также "Страна" рассказывала, что с 30 марта в Украине упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников.