В Украине упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

"Вместе с Минэкономики и при максимальной поддержке СБУ упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников в Украину во время военного положения. Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности. Сегодня правительство приняло соответствующее постановление", - сказано в посте.

По словам министра, раньше на оформление заключения уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов, например, GPS-модулей или термальных камер. Упрощение процедуры ускорит ввоз, сборку и доставку этих комплектующих на фронт.

"Продолжаем работать над ликвидацией других блокеров. Вносим изменения в Таможенный и Налоговый кодексы. Чтобы импортеры БПЛА не платили ввозную пошлину и НДС за дроны и комплектующие на время военного положения", - добавил Федоров.

Как писала "Страна", в конце февраля Владимир Зеленский подписал законы об освобождении от НДС и пошлины на импорт коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Незадолго до этого, в декабре, Верховная Рада разрешила ввозить генераторы и спутниковое оборудование Starlink без пошлины.