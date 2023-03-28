Ночью беспилотник РФ попал по частному предприятию в Днепре. Вспыхнул сильный пожар. Фото
Ночью с 27 на 28 марта россияне атаковали Днепропетровскую область дронами. Один из беспилотников попал по частному предприятию в Днепре, вспыхнул сильный пожар.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его данным, военные из воздушного командования "Восток" уничтожили два вражеских беспилотника. Еще один попал по предприятию в Днепре, вспыхнул пожар, который охватил 4 тысячи квадратных метров.
Спасатели несколько часов боролись с пламенем, возгорание уже потушено. Обошлось без пострадавших.
Напомним, ночью россияне атаковали беспилотниками не только Днепропетровскую область, но и Киев. Украинская ПВО сбила в воздушном пространстве в районе столицы 12 "Шахедов". Жители Киева слышали взрывы. Обломок беспилотника упал в Святошинском районе Киева, в административном здании вспыхнул пожар. Он уже ликвидирован.
Также мы писали о том, что спасатели показали фото с пожара в Святошинском районе Киева, вспыхнувшем из-за падения обломков "Шахеда". По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки обошлось без пострадавших.