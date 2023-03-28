Обломки "Шахеда". Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ночью с 27 на 28 марта россияне атаковали Днепропетровскую область дронами. Один из беспилотников попал по частному предприятию в Днепре, вспыхнул сильный пожар. 

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. 

По его данным, военные из воздушного командования "Восток" уничтожили два вражеских беспилотника. Еще один попал по предприятию в Днепре, вспыхнул пожар, который охватил 4 тысячи квадратных метров. 

Спасатели несколько часов боролись с пламенем, возгорание уже потушено. Обошлось без пострадавших. 

Атака беспилотников по Днепру

Атака беспилотников по Днепру

Напомним, ночью россияне атаковали беспилотниками не только Днепропетровскую область, но и Киев. Украинская ПВО сбила в воздушном пространстве в районе столицы 12 "Шахедов". Жители Киева слышали взрывы. Обломок беспилотника упал в Святошинском районе Киева, в административном здании вспыхнул пожар. Он уже ликвидирован. 

Также мы писали о том, что спасатели показали фото с пожара в Святошинском районе Киева, вспыхнувшем из-за падения обломков "Шахеда". По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки обошлось без пострадавших. 

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