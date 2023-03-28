Ночью с 27 на 28 марта россияне атаковали Днепропетровскую область дронами. Один из беспилотников попал по частному предприятию в Днепре, вспыхнул сильный пожар.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его данным, военные из воздушного командования "Восток" уничтожили два вражеских беспилотника. Еще один попал по предприятию в Днепре, вспыхнул пожар, который охватил 4 тысячи квадратных метров.

Спасатели несколько часов боролись с пламенем, возгорание уже потушено. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью россияне атаковали беспилотниками не только Днепропетровскую область, но и Киев. Украинская ПВО сбила в воздушном пространстве в районе столицы 12 "Шахедов". Жители Киева слышали взрывы. Обломок беспилотника упал в Святошинском районе Киева, в административном здании вспыхнул пожар. Он уже ликвидирован.

Также мы писали о том, что спасатели показали фото с пожара в Святошинском районе Киева, вспыхнувшем из-за падения обломков "Шахеда". По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки обошлось без пострадавших.