Самую популярную на фронте модель дронов DJI Mavic 3 сняли с производства и с продажи.

Об этом сообщил командир тактической группы аэроразведки ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадяр").

Вместо нее будут производить более современные DJI Mavic 3 Pro с тройной камерой Hasselblad и улучшенным зумом.

Цена нового дрона будет стартовать от 2 199 долларов в зависимости от комплектации. Это на 200 долларов дороже, чем у снятой с продаж модели.

Напомним, недавно Роберт Бровди заявлял, что вскоре Китай запретит компании DJI экспортировать ее дроны в любую страну мира, поэтому украинские военные рискуют остаться без этих БПЛА. По его словам, цель Пекина – не допустить использования гражданских дронов в военных целях.

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