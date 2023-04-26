В Китае остановили производство самого популярного на фронте беспилотника. В ВСУ объяснили, чем его заменят
Самую популярную на фронте модель дронов DJI Mavic 3 сняли с производства и с продажи.
Об этом сообщил командир тактической группы аэроразведки ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадяр").
Вместо нее будут производить более современные DJI Mavic 3 Pro с тройной камерой Hasselblad и улучшенным зумом.
Цена нового дрона будет стартовать от 2 199 долларов в зависимости от комплектации. Это на 200 долларов дороже, чем у снятой с продаж модели.
Напомним, недавно Роберт Бровди заявлял, что вскоре Китай запретит компании DJI экспортировать ее дроны в любую страну мира, поэтому украинские военные рискуют остаться без этих БПЛА. По его словам, цель Пекина – не допустить использования гражданских дронов в военных целях.
Война в Украине продолжается уже 427-й день. Мы следим за новостями 26 апреля в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 426-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Рядом с ним россияне пытались атаковать Новомарково и Хромово. На Авдеевском направлении - бои у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское. Также отражены атаки у Марьинки и вблизи Новомихайловки. С фронта поступают видео из Угледара, где много поврежденных обстрелами многоэтажек. Судя по всему, часть этих повреждений - следствие применения авиабомб.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.