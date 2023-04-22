Командир тактической группы аэроразведки ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадяр") сообщил, что вскоре Китай запретит компании DJI экспортировать ее дроны в любую страну мира, поэтому украинские военные рискуют остаться без этих БПЛА. При этом он ссылается на информацию, полученную от европейских дилеров.

"Мадяр" говорит, что цель Пекина – не допустить использования гражданских дронов в военных целях.

"В ближайшее время китайское правительство запретит китайской компании DJI, дронами которой пользуются все без исключения подразделения ВСУ и воины, занимающиеся патрулированием, корректировкой артиллерии, изысканием вражеских целей, сбросом боеприпасов с дронов – все они практически с абсолютной вероятностью останутся без этих дронов, на остатках", - предупреждает "Мадяр".

Он добавил, что компания DJI уже понизила месячные лимиты дронов для дилеров.

"Та существенная задержка с состоявшейся поставкой – это был лишь первый звоночек по поводу замедления осуществления поставок китайским производителем по всем рынкам. Второе – в 10 раз снизил производитель количество месячных лимитов для европейских дилеров. Например, если один дилер получал 300 бортов для продажи, то с сегодняшнего дня они их получают 25-30 единиц в месяц. Это настолько скудная цифра, что мы в шаге от исчезновения Mavic как явления", – сказал "Мадяр".

Поэтому он призвал украинских военных очень осторожно обращаться с остатками тех дронов, которые они на сегодняшний день имеют.

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