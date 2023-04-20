В России предполагают, что ВСУ начали применять израильские дроны-камикадзе HERO-400EC.

Российские Telegram-каналы публикуют видео с остатками БПЛА-камикадзе, обломки которого, как пишут, очень напоминают израильский HERO-400EC.

Сообщений о прямых поставках вооружения из Израиля в Украину не было.

HERO-400EC - израильский ударный беспилотник. Представляет собой управляемую оператором систему барражирования дронами-камикадзе с электрооптической инфракрасной головкой самонаведения.

Предназначен для обнаружения и отслеживания как неподвижных, так и подвижных целей с последующим нанесением высокоточного удара с элементом неожиданности.

Ранее мы писали, что в середине марта Израиль утвердил экспортные лицензии на возможную продажу систем подавления дронов, которые могут помочь Украине противостоять иранским беспилотникам.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.