Появилось традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского.

Главное из обращения президента:

Сообщил о договоренности в Великобритании с Риши Сунаком по поводу создания "коалиции истребителей". Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Рассказал, что после возвращения из командировки провел заседание ставки, на которой заслушали доклады командующих оперативными направлениями, главкома, чиновников, отвечающих за обеспечение обороны, и разведки.

Заявил, что принял участие в формате онлайн в работе саммита Совета Европы, открывшегося в Рейкьявике.

Сообщил, что провел несколько совещаний по поводу международных мероприятий.

Война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, кто победит на выборах в Турции.