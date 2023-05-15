Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 15 мая, записанное из поезда.

Главное из заявлений Владимира Зеленского:

1. Сообщил, что возвращается домой из поездки по Европе.

2. Рассказал о переговорах в Италии, Германии, Франции и Великобритании. Поблагодарил их за новую помощь, в частности, - Германию за системы ПВО "Айрис" разных модификаций и ракеты к ним, пушки и снаряды.

3. Также сообщил, что Германия выделит 11 млрд евро на военную помощь в долгосрочном периоде.

4. Рассказал о договоренности с Британией об обучении украинских пилотов.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Великобританию и встретился с премьером-министром Риши Сунаком.

Ранее премьер Риши Сунак подтвердил обучение украинских пилотов на F-16 и сообщил, что Британия пока не планирует передавать Украине истребители, но переговоры с союзниками на эту тему продолжаются.

Также сообщалось, что вчера во время встречи в Париже президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон выпустили совместную декларацию.