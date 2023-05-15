В понедельник, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Великобританию и встретился с премьером-министром Риши Сунаком.

Об этом британский премьер сообщил в Twitter.

"С возвращением!", - подписал он фото объятий с Зеленским.

Также пресс-служба премьера Британии публикует видео прибытия Зеленского на встречу с Риши Сунаком в Лондоне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после визита во Францию и подписания в Париже с Эммануэлем Макроном совместной декларации, отправился в Лондон.

Во время визита в ФРГ, 14 мая, Владимир Зеленский сделал попытку убедить власти Германии поддержать поставку боевых самолетов. Также он поблагодарил Германию за "самый большой пакет военной помощи" с начала полномасштабного вторжения РФ.

А 13 мая во время официального визита в Италию, президент Украины договорился о поставках ПВО и артиллерии. Также Владимир Зеленский встретился с папой римским Франциском, которого попросил помочь вернуть украинских детей домой.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне .