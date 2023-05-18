В июне НАТО обсудит поставки западных истребителей Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет Der Spiеgel.

Столтенберг напомнил, что Польша и Словакия уже поставили Украине боевые самолеты, но это были МиГ-29 советской разработки.

"Мы постоянно обсуждаем вопрос, нужны ли также поставки современных западных истребителей - как в рамках НАТО, так и с Украиной. Я ожидаю, что эта тема будет обсуждаться и на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в июне", - сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что дальнейшее обслуживание любого оружия, включая истребители, не менее важно, чем его поставка. Это требует "огромного количества боеприпасов" и запчастей, а также круглосуточного техобслуживания, добавил он.

Напомним, на днях Великобритания договорилась с Нидерландами о работе над созданием международной коалиции с целью закупки истребителей F-16 для Украины.

А сегодня представитель Пентагона заявил изданию Politico, что решение о разрешении поставлять Украине истребители F-16 ещё не принято. Команда президента Джо Байдена предложила отложить это обсуждение до окончания войны.