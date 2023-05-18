Решение о разрешении поставлять Украине истребители F-16 ещё не принято. Команда президента Джо Байдена предложила отложить это обсуждение до окончания войны.

Об этом заявил представитель Пентагона изданию Politico.

Но в целом собеседник газеты повторил высказанную ещё в январе позицию "я не думаю, что мы против", пишет газета.

При этом давление на Белый дом по этому поводу в последнее время возрастает - как со стороны Украины, так и от ряда союзников и внутренних "ястребов".

На данный момент европейские правительства не обращались к США с официальным запросом на отправку своих истребителей в Украину.

"Но страны, вероятно, откладывают некоторые из этих дебатов до приближающегося саммита НАТО в Вильнюсе", - говорится в статье.

Ранее The New York Times сообщало, что США не разрешают украинским пилотам тренироваться на истребителях F-16 в Европе.

А в правительстве Нидерландов констатировали, что прогресса в передаче Украине истребителей нет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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