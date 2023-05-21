Вашингтон не возражает против использования Украиной своего оружия для ударов по Крымскому полуострову.

Об этом заявил в интервью CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым – это Украина", - сказал Салливан.

Известно, что еще в феврале заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что поддерживает украинские удары по Крыму. По ее словам, для надежного окончания войны в Украине Крым должен быть "демилитаризирован".

Напомним, недавно экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что абсолютное большинство западных аналитиков, журналистов и политиков "пока не видят освобождения Крыма как реалистичную перспективу".

Также сообщалось, что ранее бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о планах украинских войск по поводу Крыма. По его словам, украинская армия начнёт наносить удары по Крымскому мосту с целью его разрушить, по военным базам, Черноморскому флоту и прочей военной инфраструктуре РФ на полуострове.