Абсолютное большинство западных аналитиков, журналистов и политиков "пока не видят освобождения Крыма как реалистичную перспективу".

Об этом заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

"Пока это вызов для нас довольно серьезный. Потому что они не видят это реалистичным по ряду причин. В первую очередь потому, что это сделать будет очень тяжело, физически тяжело, потому что там будут накоплены значительные силы для того, чтобы уберечь Крым от возвращения его военным путем к украинской законной власти. А во-вторых, интеграция Крыма, конечно, проблематичная история", - сказал Загороднюк.

По его словам, Запад подозревает Украину в оппортунизме.

"Некоторые на Западе смотрят на нашу позицию по Крыму, вот именно, что мы готовы его освобождать военным путем, как оппортунистическую. То есть у нас есть такая возможность, нам дали оружие, мы уже сильны, мы уже сейчас уничтожаем часть российских возможностей, Россия исторически слаба, как никогда раньше, вот мы используем эту возможность – вот давайте еще Крым заберем. Вот большая часть обозревателей за границей смотрит именно так", - считает Загороднюк.

При этом он уверен, что без поддержки Запада Украина не сможет освободить Крым.

На днях Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма Украине является обязательным.

Между тем издание Foreign Policy написало, что внутри украинской элиты начались разногласия по поводу Крыма: стоит ли его отвоевывать во что бы то ни стало или поторговаться и уступить России.