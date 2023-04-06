Украина готова к переговорам с РФ по Крыму, если украинские войска в ходе контрнаступления дойдут до его границ.

Об этом заявил Financial Times замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения, но это не значит, что мы исключаем вариант освобождения Крыма военным путем", — сказал он.

"Если Financial Times корректно изложила слова Сибиги, то это означает кардинальную перемену в позиции Украины. До этого официальные украинские лица заявляли, что никаких переговоров не будет до тех пор, пока российские войска не уйдут за границы 1991 года", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Война в Украине продолжается уже 406-й день. Мы следим за новостями 5 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 405-го дня войны. Российские войска строят километры укреплений вдоль ключевых точек доступа в Херсонской области, возле Мелитополя и в Крыму. Аналитики издания Washington Post говорят, что штурмовать Крым, с учетом естественной географии и указанных укреплений, будет сложно. Но Украина сможет установить огневой контроль над основными дорогами, что сделает ситуацию на полуострове "неприемлемой" и склонит РФ к переговорам. Но для этого нужно как минимум прорвать южный фронт россиян по направлению к Мелитополю и далее к Азовскому морю.

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