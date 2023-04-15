Внутри украинской элиты начались разногласия по поводу Крыма: стоит ли его отвоевывать во что бы то ни стало или поторговаться и уступить России. Об этом пишет Foreign Policy в статье под названием "Крым стал чудовищем Франкенштейна".

Этот вопрос, по мнению издания, может привести и к расколу с Западом, убежденным, что Крым - это "красная линия" Москвы, за которой только ядерная война. "Украинские власти угодили в ловушку своей бескомпромиссной - и все более неоправданной - политики", - оценивает ситуацию американское издание.

Оно пишет о том, что украинские власти создали в обществе настроение возвращения Крыма любой ценой.

Хотя тут тоже есть нюансы. По опросу в июле прошлого года 58% ответивших украинцев сказали, что Крым должен вернуться в состав Украины - большинство, но не огромное.

Однако ни один из сторонников компромисса не готов говорить под запись, отмечает издание. Как сказал бывший диссидент советских времен: "При Советском Союзе люди боялись говорить то, что они думали. Что ж, я должен сказать, что аналогичная ситуация существует сегодня на Украине. Это связано с гневом и ненавистью населения, вызванными российским вторжением, а также с репрессиями со стороны государства. Любой, кто выступает за компромисс с Россией, немедленно публично клеймится как предатель и становится мишенью СБУ".

Украинское телевидение сейчас в подавляющем большинстве поддерживает линию правительства о том, что возвращение Крыма и восточного Донбасса не подлежит обсуждению. Это подкрепляется давлением и на другие СМИ, отмечает Foreign Policy.

"Независимо от того, удастся ли запланированное украинское наступление и выйдут ли украинские силы к границе Крыма, Украина, вероятно, столкнется с растущими призывами западных правительств к какой-либо форме временного территориального компромисса с Россией в сочетании с угрозой сокращения западной помощи", - прогнозирует издание.

Но здесь работает уже другой эффект, который автор публикации и назвал "Чудовищем Франкенштейна".

"Государственная пропаганда, направленная на мотивацию населения к сопротивлению, привела к тому, что она больше не может контролировать общественное настроение, которое сама же формировала. Не случайно секретарь СНБО Алексей Данилов и говорил недавно о том, что для президента Зеленского отказ от Крыма станет "политическим самоубийством", - пишет издание.

Отметим, что это уже не первая публикация за последние дни в западных СМИ, которая ставит вопрос о необходимости поиска компромиссных решений по Крыму и Донбассу.

Ранее о том, что Западу нужна новая стратегия по Украине написало издание Foreign Affairs.

По данным Bloomberg, Украина вряд ли вернет Крым в ближайшее время.