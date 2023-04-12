Появились новые спутниковые снимки Maxar, демонстрирующие масштабы новых российских окопов в Крыму. Впервые они были зафиксированы в начале января этого года.

Об этом пишет Reuters.

Защитные сооружения появились, в частности, в селах Маслово и Медведевка на севере Крыма и продолжают постоянно укрепляться.

Также окопы появились на пляжах Крыма.

Ранее стало известно о постройке россиянами 70-километрового оборонительного вала под Мелитополем. Украинские военные подтвердили постройку россиянами такого масштабного оборонительного вала под Мелитополем.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.