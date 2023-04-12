Появились новые фото масштабных окопов россиян в Крыму, которые постоянно укрепляются
Появились новые спутниковые снимки Maxar, демонстрирующие масштабы новых российских окопов в Крыму. Впервые они были зафиксированы в начале января этого года.
Об этом пишет Reuters.
Защитные сооружения появились, в частности, в селах Маслово и Медведевка на севере Крыма и продолжают постоянно укрепляться.
Также окопы появились на пляжах Крыма.
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