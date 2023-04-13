Арбитраж Третейского суда в Гааге обязал РФ выплатить пять миллиардов долларов за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму, начиная с 2014 года.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

По его словам, речь идет об активах, связанных с газовыми месторождениями.

"Нафтогаз" считает, что теперь Россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву.

Напомним, что в 2019 году Укрнафта выиграла в международном арбитраже ООН у России $45 млн за автозаправки в Крыму, которе после аннексии полуострова начали работу под другим брендом. Суд признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав государственные активы Украины в Крыму.

После этого "Нафтогаз" в Гааге выдвинул России претензии на $5,2 миллиарда.

В России на это неоднократно заявляли, что решения МУС в Гааге "не имеют никакого значения" для России, поскольку страна не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.