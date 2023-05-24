В среду, 24 мая, в Украине продолжается уже 455-й день войны с Россией.

Подробности о вчерашних событиях читайте в итогах за 23 мая.

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24 мая

08.20 Несмотря на войну, власти Украины пытаются сохранить транзит российской нефти и газа через свою территорию, пишет Washington Post.

Требуя от других стран разорвать экономические отношения с Россией, для себя Киев оставляет возможность и дальше зарабатывать на транзите, пишет издание.

В статье говорится, что недавно представленный Банковой "план действий" группы Ермака-Макфола предлагает Западу дополнительные санкционные шаги, которые необходимо предпринять против России.

"Но в плане особо говорилось о сохранении транзита российских энергоресурсов через территорию Украины", - пишет газета. "Прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз, кроме как через Украину", - говорится в документе.

Издание напоминает, как "Нафтогаз" подал в сентябре в суд на "Газпром" из-за снижения объемов прокачки газа.

"Украинские чиновники говорят, что находятся в затруднительном положении. Российские углеводороды, пересекающие их территорию, приносят Кремлю миллионы долларов и помогают финансировать его военную машину. Но Киеву также нужны деньги, которые он зарабатывает на транзите", - говорится в статье.

"Каким бы сюрреалистичным это ни казалось, Украина настаивает на том, что у нее практически нет другого выбора, кроме как поддерживать свои собственные коммерческие сделки, и лоббирует их сохранение", - пишет WP.

07.30 За минувшие сутки россияне 64 раза обстреляли Херсон и область, выпустив 271 снаряд из тяжелой артиллерии, "Градов", танков и БПЛА.

Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Город Херсон силы РФ обстреляли 11 раз (147 снарядов). Было попадание в жилые кварталы, объекты социальной инфраструктуры.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще трое получили ранения.

Что касается эвакуации населения, то с деоккупированной территории области за сутки был эвакуирован 91 человек.

07.20 Дания начинает обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Укринформу.

"Мы прекрасно понимаем, что значит этот первый шаг. Это означает, что буквально через несколько месяцев мы будем говорить о втором шаге, который полностью закрепит наше преимущество в небе", - сказал Стефанчук.

07.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За прошедшие сутки россияне нанесли 41 авиационный удар, 53 обстрела из РСЗО.

2. Силы РФ основные усилия сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - там произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

3. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 – по зенитно-ракетным комплексам.

Также, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БпЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа Zala

06.30 Карта тревог сейчас.