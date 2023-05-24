Советница командования Сухопутных войск опубликовала фото с главкомом ВСУ Залужным после слухов о его ранении
Советница командования Сухопутных войск Алена Шевцова опубликовала совместное фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Соответствующий снимок советница разместила в среду, 24 мая, на своей странице в Facebook.
Шевцова утверждает, что фото свежее, и оно опровергает сообщения российских СМИ о ранении главкома ВСУ. Сейчас фото на странице Шевцовой отсутствует.
Напомним, сегодня в Совете национальной безопасности и обороны Украины опровергли заявления российских СМИ о ранении главкома ВСУ Валерия Залужного.
О том, что Залужный якобы был тяжело ранен в начале мая в Херсонской области и ему провели операцию по трепанации черепа сообщило сегодня российское агентство "РИА Новости".
Ранее российские журналисты утверждали, что Залужный ранен 8 мая в Павлограде Днепропетровской области. В Минобороны Украины это опровергли. А 19 мая Залужный появился на публике в формате видеоконференции в Одесской юридической академии.
Тем временем директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявляет, что "Россия получает информацию о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного, но не будет разглашать что-либо".
К тому же, по его словам, у этой информации нет "стопроцентной достоверности".