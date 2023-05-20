Три новости о "гибели" украинских командующих появились с российской стороны за последние недели, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона. По ее мнению это свидетельствует о том, что на военачальников готовится покушение.

"В хронологическом порядке: Танцюра, Сырский, Залужный. С одной стороны, это просто проверить и опровергнуть. Собственно, что и было сделано. С другой – надо понимать, что россияне склонны к фальстартам и нередко работники их информационного фронта выдают информацию, не получив подтверждения от непосредственных исполнителей", - отметила Маляр, сообщает телеграм-канал "Политика Страны" и публикует видео.

Объективно то, заявила она, что во время войны россияне заинтересованы в уничтожении украинского военно-политического руководства. Поэтому вопрос его персональной безопасности "сейчас имеет стратегическое значение", сказала Маляр.

Отметим, что вчера куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что "вагнеровцы" в течение мая наносили удары по местам, где могли находиться Залужный и Танцюра, но об их результатах ему неизвестно.

О том, что командующий территориальной обороной Игорь Танцюра мог быть убит Пригожин заявлял ещё 2 мая. Позже в теробороне заявили, что россияне действительно пытались убить Танцюру во время его поездки в Бахмут, но командующий остался жив.

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