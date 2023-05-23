Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом он сообщил в своем тг-канале.

По его словам, необходимость усиления ПВО, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами разговора.

"Обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Также рассказал о количественном и качественном составе нашей армии и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад", – добавил Залужный.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что США планируют в ближайшие месяцы отправить истребители F-16 в Украину.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель даже заявил, что учения украинских пилотов на F-16 уже начались в нескольких странах Европы. Однако позже в ВСУ сообщили, что обучение еще не началось, но подготовка уже идет.

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