Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16 пока еще не началось. На данный момент идет процесс подготовки, пилоты еще не прибыли в нужные страны для обучения.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона во вторник, 23 мая.

"Идет процесс подготовки… Есть передовые группы, уехавшие в страны, которые могут предоставить нам площадки для учений. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов, как таковых, в этих странах еще нет", - сказал Игнат.

Также он отметил, что "сколько пилотов будут проходить обучение сообщать не будем, …и большое количество нельзя отправить осваивать F-16, потому что нужно кому-то воевать".

Напомним, сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, в частности Польша, уже начали обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16.

Кроме того, издание Politico со ссылкой на источники пишет, что союзники Киева приняли решение об отправке Украине истребителей F-16 задолго до саммита стран "Большой семерки", который прошел в Хиросиме на прошлой неделе.