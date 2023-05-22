Решение США по истребителям F-16 возлагает ответственность на Европу. Поскольку сами США отправлять истребители F-16 Украине не намерены, президент Джо Байден по-прежнему исключает такой вариант.

Об этом пишет Handelsblatt.

"Если западные истребители будут задействованы на Украине, то о каком числе самолётов пойдёт речь - и кем они будут предоставлены? Все эти вопросы по-прежнему остаются открытыми.

США возлагают ответственность на Европу, в том духе, что, если вы хотите отправить Киеву свои самолёты, то мы не против. На деле этот вопрос будут решать правительства стран Европы. Это то взвешивание рисков, которое Европа должна провести для себя сама", – говорится в публикации.

Напомним, ранее Вашингтон заявил, что будет приветствовать поставки F-16 Украине другими странами. По данным CNN, в последние недели администрация Байдена дала понять европейским союзникам, что США позволят им экспортировать истребители F-16 в Украину. Источники издания, знакомые с ходом переговоров, говорят, что США по-прежнему не хотят отправлять свои собственные F-16 в Киев.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что истребители F-16 в ближайшее время в Украину не попадут.