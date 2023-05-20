Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко пригрозил Западу "колоссальными рисками" в случае, если США передадут Украине самолёты F-16.

Его слова передают российские СМИ.

"Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей", - сказал Грушко на полях Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Между тем, как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу", страны Запада уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине.

"Остались два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы поняли это - страны Запада приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить", - сказал Подоляк.

Напомним, президент Джо Байден заявил лидерам стран G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов современным самолетам, включая F-16.

Ранее советник Министерства обороны Юрий Сак сообщил, что Украина надеется получить истребители F-16 осенью 2023 года.