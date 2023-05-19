Президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов управлению современными самолетами, включая истребители F-16.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По словам чиновника, совместные учебные мероприятия не будут проводиться в США, а скорее всего пройдут исключительно в Европе. Но американский персонал будет участвовать в учениях вместе с союзниками и партнерами, сказал чиновник. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.

"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", - добавил чиновник.

"Обсуждения об улучшении ВВС Украины отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины", - также заявил он.

Ранее CNN писал, что администрация Байдена в последние недели сигнализировала европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать F-16 в Украину. Но пока ничего не известно о каких-либо официальных запросах союзников на экспорт.

А вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в июне НАТО обсудит поставки западных истребителей Украине.