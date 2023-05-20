Украина надеется получить истребители F-16 осенью 2023 года.

Об этом заявил советник Министерства обороны Юрий Сак в комментарии для Washington Post.

"Если мы все приложим все усилия, и решения будут приниматься быстро, я считаю, что в конце сентября - начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины", - сказал Сак.

В WP отметили "головокружительную скорость", с которой принимаются решения относительно поставок западных самолетов Украине.

"Хотя самолеты не будут доступны для украинского контрнаступления, которое, как ожидается, начнется через несколько недель, скорость, с которой принимаются решения об их поставке, просто головокружительна", - в свою очередь, комментирует заявление Сака WP.

В WP отмечают, что решение поставить Киеву западные истребители принимается на фоне опасений, что контрнаступление Украины может не нанести такой сокрушительный удар по армии РФ, на который многие надеялись.

Ранее на брифинге в Хиросиме советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан подробно остановился на теме предоставления Украине F-16. Судя по его заявлению, США не рассматривают эти истребители для Украины в ближайшей перспективе. И готовят их для "будущих" ВСУ.

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