Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Дания готовы начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16 после заявления США о готовности помочь с этим.

Об этом сообщили премьеры Британии и Нидерландов в Твиттере.

"Приветствуем объявление о том, что США одобрят обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую боевую авиацию. Мы едины", - написал британский премьер Риши Сунак.

"Вместе с моими британскими, датскими и бельгийскими коллегами мы приветствуем новость о том, что Соединенные Штаты готовы одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Условия будут разработаны в ближайшие недели. Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и их международных партнеров", - написал Марк Рютте.

Ранее президент Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов современным самолетам, включая F-16.

Президент Владимир Зеленский в Твиттере поприветствовал решение президента США и добавил, что рассчитывает обсудить это во время саммита лидеров стран Большой семерки в Хиросиме.

В Офисе президента подтвердили, что Зеленский отправится на саммит G7 в Японии и проведет встречу с президентом США Джо Байденом.