США и союзники планируют предоставить Киеву F-16, при этом самолеты могут быть направлены Украине не напрямую от США.

Об этом сообщает CNN.

"В последние недели администрация Байдена дала понять европейским союзникам, что США позволят им экспортировать истребители F-16 в Украину, сообщили CNN источники, знакомые с ходом переговоров, хотя США по-прежнему не хотят отправлять свои собственные F-16 в Киев", - пишет издание.

Ранее президент Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов современным самолетам, включая F-16.

Президент Владимир Зеленский в Твиттере поприветствовал решение президента США и добавил, что рассчитывает обсудить это во время саммита лидеров стран Большой семерки в Хиросиме.

В Офисе президента подтвердили, что Зеленский отправится на саммит G7 в Японии и проведет встречу с президентом США Джо Байденом.