Владимир Зеленский отправится на саммит G7 в Японии, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

"Сообщение президента Байдена (во время саммита G7 о том, что Вашингтон поддерживает усилия союзников по обучению украинских пилотов на западных истребителях, включая F-16 - Ред.), с которым президент будет встречаться в ближайшие дни, и я думаю, что в деталях будет проговаривать не только эти вопросы, но и многие другие вопросы", – сказал Ермак.

У руководителя Офиса президента спросили, может ли он подтвердить, что Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии.

"Да, я могу это подтвердить", – ответил Ермак.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует провести встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита G7 в Японии. Это будут первые оффлайн-переговоры двух лидеров после начала вторжения Россия в Украину.

Между тем сегодня Зеленский на саммите Лиги арабских государств встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.