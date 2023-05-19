Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Лиги арабских государств встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

"В ходе встречи мы подробно обсудили актуальные двусторонние отношения и вопросы глобального характера. Проинформировал о ситуации с безопасностью в нашей стране и противодействии российскому агрессору. Также рассказал о главных элементах украинской формулы мира", - заявил Зеленский.

Также он напомнил об успешном участии Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных.

Напомним, ранее появилось видео, как встречали Зеленского в Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что Зеленский в Саудовской Аравии призвал арабские страны поддержать украинскую "формулу мира".

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