Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии. Фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Лиги арабских государств встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
"В ходе встречи мы подробно обсудили актуальные двусторонние отношения и вопросы глобального характера. Проинформировал о ситуации с безопасностью в нашей стране и противодействии российскому агрессору. Также рассказал о главных элементах украинской формулы мира", - заявил Зеленский.
Также он напомнил об успешном участии Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных.
Напомним, ранее появилось видео, как встречали Зеленского в Саудовской Аравии.
Также сообщалось, что Зеленский в Саудовской Аравии призвал арабские страны поддержать украинскую "формулу мира".
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