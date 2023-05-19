В пятницу, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, где запланировано его выступление.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Встречаюсь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры. Наши приоритеты – возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой", - заявил Зеленский.

По поводу визита Зеленского на саммит G7 в Хиросиму продолжает поступать разноречивая информация.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявлял, что президент приедет в Хиросиму лично. Затем пресс-служба СНБО сообщила, что он будет участвовать в саммите в режиме онлайн.

Но сейчас Reuters заявляет, что Зеленский все таки летит в Хиросиму. Ожидается, что он прибудет туда в субботу вечером.

Нельзя исключать, что Зеленский действительно будет лично на G7. С учетом того, что он сейчас уже прилетел в Саудовскую Аравию.

Ранее в СМИ анонсировали, что это будет его "промежуточная остановка" перед прибытием в Хиросиму.