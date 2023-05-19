Продолжает поступать противоречивая информация относительно формата участия Владимира Зеленского на саммите G7 в Японии.

СНБО заявляет, что президент Украины все-таки не поедет в Хиросиму лично, как заявляет Bloomberg, а примет в нем участие онлайн.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов неоднозначно высказывался о визите Зеленского.

"Кто бы сомневался, что наш президент там не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно Украине, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны", - заявлял он в эфире телемарафона.

По данным Reuters, лидеры стран "Большой семерки" на встрече в Хиросиме обсудят идею мирного саммита по Украине.

Так же на саммите США планируют объявить о новом пакете санкций против России. При этом президент США Джо Байден не станет извиняться за ядерные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.